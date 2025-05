Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeugdiebe - Rezeptfälscherin - Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde am Dürerweg ein Service-fahrzeug der Deutschen Telekom aufgebrochen. Die Täter zerstörten die Heck-scheibe und entwendeten hochwertige Messgeräte sowie Werkzeuge im vierstelli-gen Wert.

In der Bredde wurden zwischen Sonntagabend und Montagmittag acht Garagen aufgebrochen. In den meisten Garagen fand der Dieb offenbar nichts Verwertbares. Aus einer Garage wurden Werkzeugkoffer gestohlen.

Eine 39-jährige Frau versuchte am Montagmittag in einer Apotheke in der Innen-stadt, ein manipuliertes Rezept einzulösen, um an eine höhere Menge Betäu-bungsmittel zu gelangen. Die Apotheke erkundigte sich bei dem ausstellenden Arzt, so dass die veränderte Menge auffiel. Die Apotheke rief die Polizei. Die Frau flüch-tete, bevor der Streifenwagen eintraf.

Am Montagnachmittag wurde eine 84-jährige Iserlohnerin beim Einkauf in einem Discounter an der Untergrüner Straße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichte-te, habe sie den Laden kurz nach 17 Uhr betreten und ihre offenstehende Handta-sche mitsamt Geldbörse an den Einkaufswagen gehängt. Während des Einkaufs bemerkte sie einen "Schatten", der sich fluchtartig von ihrem Einkaufswagen ent-fernte. Die Geldbörse war weg. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der ebenfalls abhanden gekommenen Bankkarte und schrieb die Dokumente der Seni-orin zur Fahndung aus. Ähnliche Fälle gab es kurz zuvor in Menden und Hemer. Es wird weiter dringend vor Taschendieben gewarnt, die insbesondere in Discoun-tern oder überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell