POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall zw. Pkw und Radfahrer - Radfahrer gesucht

Am Samstagmorgen, 17.05.2025, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in Emmendingen auf der Straße Am Elzdamm ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem unbekannten Radfahrer.

Die Fahrerin eines Opels fuhr geradeaus auf der Straße Am Elzdamm bis auf Höhe der Kaiserstuhlstraße ein Radfahrer trotz Rotlichts die Fahrbahn überquerte. In der Folge kollidierte der Radfahrer leicht mit der Motorhaube des Pkws. Da sich der Radfahrer nicht verletzte und ein Schaden am Pkw erst im Nachgang bemerkt wurde, trennten sich nach Einigung die Wege der Unfallbeteiligten. Am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

