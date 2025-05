Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Verkehrsunfall forderte zwei leicht Verletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 16.5.2025, ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Häusern an der Einmündung von Schwarzabruck kommend zur B500. Eine 23-jährige VW-Fahrerin missachtete nach bisherigen Ermittlungen die Vorfahrt eines 88-jährigen Mitsubishi-Fahrers, der von Höchenschwand in Richtung Häusern fuhr. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt ungefähr 22.000 EURO. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführende wurden leicht verletzt, der Mitsubishi-Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Häusern im Einsatz. CE

