POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Dienstag (01.04.2025) geriet in der Eichleitnerstraße ein Auto in Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 15.00 Uhr bemerkte der 68-jährige Fahrer des Autos, dass Rauch aus der Motorhaube aufstieg. Er fuhr sofort von der B17 ab. Auf einem Parkplatz in der Eichleitnerstraße parkte er sein Auto und brachte sich in ...

