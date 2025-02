Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/ Lkr. Rottweil) Glatteisunfall auf der Kreisstraße 5506 (28.02.2025)

Epfendorf (ots)

Zu einem Glatteisunfalls ist es am frühen Freitagmorgen auf der Kreisstraße 5506 zwischen Harthausen und Altoberndorf gekommen. Kurz vor 4 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Ford auf der K 5506 in Richtung Altoberndorf. Aufgrund der eisglatten Straße kam der junge Mann mit seinem Auto ins Rutschen und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte der Autofahrer mit der dortigen Leitplanke zusammen, wodurch er sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe an den Verkehrseinrichtungen ist der Polizei noch nicht bekannt.

