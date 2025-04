Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei zu brennendem Pkw gerufen - Totalschaden

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Dienstag (01.04.2025) geriet in der Eichleitnerstraße ein Auto in Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 15.00 Uhr bemerkte der 68-jährige Fahrer des Autos, dass Rauch aus der Motorhaube aufstieg. Er fuhr sofort von der B17 ab. Auf einem Parkplatz in der Eichleitnerstraße parkte er sein Auto und brachte sich in Sicherheit. Als die Polizeistreife kurz darauf eintraf, brannte das Auto bereits lichterloh. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

