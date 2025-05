Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Kradfahrerin bei Kollision mit Auto leicht verletzt - Pkw fährt davon

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit anschließender Flucht des Unfallverursachers ist am Mittwoch, 30.04.2025, eine Kradfahrerin in Hannover leicht verletzt worden. Die 23-Jährige kollidierte im Stadtteil Vahrenheide mit einem Pkw, der ihr die Vorfahrt nahm. Während die Kradfahrerin verletzt zurückblieb, fuhr das Unfallfahrzeug einfach davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes befuhr die 23-Jährige am Mittwochabend gegen 21:25 Uhr die Kugelfangtrift von der Vahrenwalder Straße kommend in Richtung der Straße "Holzwiesen". In Höhe des Abzweigs "Alter Flughafen" kam der jungen Frau ein Pkw entgegen, der schließlich den Vorrang der Kradfahrerin missachtete und plötzlich nach links abbog. In der Folge kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, woraufhin die Frau stürzte. Das Krad rutschte noch etwa 130 Meter über den Asphalt, ehe es zum Stillstand kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall sowie zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

Ein Zeuge, der hinter der Kradfahrerin fuhr, gab an, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dreitürigen schwarzen Toyota mit Hannover-Kennzeichen gehandelt haben soll. Er erkannte ein älteres Modell. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug sichtbare Schäden aufgrund des Zusammenstoßes aufweist.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell