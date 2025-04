Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall mit Krad in Laatzen

Hannover (ots)

Ein 65-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag, 29.04.2025, bei einem Verkehrsunfall mit dem Pkw einer 54-Jährigen an der Kreuzung Hildesheimer Straße / Am Kamp in Laatzen (OT Grasdorf) schwer verletzt worden. Die Autofahrerin war zuvor abgebogen, ohne dem entgegenkommenden Motorradfahrer den Vorrang zu gewähren. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war eine 54-jährige Frau aus Hannover gegen 18:10 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Hildesheimer Straße in Richtung Hannover unterwegs. Sie wollte nach links in die Straße "Am Kamp" abbiegen. Dabei stieß sie frontal mit der linken Vorderseite eines entgegenkommenden, geradeaus fahrenden Motorrades der Marke Suzuki zusammen, das von einem 65-jährigen Mann aus Laatzen gesteuert wurde.

Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann unter notärztlicher Begleitung zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis etwa 19:10 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Individual- und öffentlichen Personennahverkehr.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell