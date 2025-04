Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kleinburgwedel: 84-Jähriger in Wohnhaus überfallen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Drei unbekannte Täter haben am Samstagabend, 26.04.2025, einen 84-jährigen Mann in seinem Einfamilienhaus in Kleinburgwedel überfallen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover klingelte am Samstag gegen 21:30 Uhr ein unbekannter Mann an der Haustür eines Einfamilienhauses in Kleinburgwedel. Als der 84-jährige Bewohner die Tür öffnete, drängte ihn der Mann zusammen mit zwei weiteren Tätern ins Hausinnere und forderte die Herausgabe von Bargeld und Schmuck.

Während die drei Täter das Haus durchsuchten, flüchtete der Senior in ein Nebenzimmer und verschloss die Tür von innen. Die Täter entkamen anschließend mit einer geringen Menge Bargeld sowie zwei Autoschlüsseln zu einem Mercedes. Der 84-Jährige blieb körperlich unverletzt und verständigte nach dem Überfall die Polizei.

Der Senior beschrieb alle drei Täter als etwa 17 bis 22 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit dunklen Sturmhauben maskiert.

Die Polizei Hannover ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Samstagabend in Kleinburgwedel verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich beim Zentralen Kriminaldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell