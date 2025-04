POL-H: Rücksichtsloser Hochzeitskorso verursacht Unfall auf der Autobahn (A) 2 - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Samstag, 26.04.2025, ist in der Wittekindstraße in Hannover-Linden-Mitte ein 51-Jähriger in seinem Pkw ausgeraubt worden. Der Mann wurde von zwei Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Überfalls. Nach bisherigen ...

