POL-H: Hannover-Linden-Mitte: Unbekannte rauben Passanten mit Schusswaffe und Messer aus - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Samstag, 26.04.2025, ist in der Wittekindstraße in Hannover-Linden-Mitte ein 51-Jähriger in seinem Pkw ausgeraubt worden. Der Mann wurde von zwei Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Überfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Limmer parkte der 51-Jährige gegen 18:20 Uhr sein Auto in der Wittekindstraße, als zwei unbekannte Männer zu ihm ins Fahrzeug stiegen. Einer der beiden Tatverdächtigen bedrohte den 51-Jährigen mit einer Schusswaffe, der andere würgte ihn von hinten. Sie forderten Bargeld. Der 51-Jährige konnte daraufhin aus seinem Auto flüchten, wobei ihn einer der Täter mit einem Messer am Arm verletzte. Auch die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung Lichtenbergplatz. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch behandelt.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Beide Tatverdächtige sind männlich, zwischen 17 und 20 Jahre alt, haben dunkle, kurze Haare sowie einen dunklen, kurzen Bart. Beide sprachen Türkisch. Einer der Täter trug eine schwarze Daunenjacke und eine helle Jeanshose. Der andere war ebenfalls mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet und trug eine dunkelgrüne Hose.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /fas, ram

