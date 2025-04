Polizeidirektion Hannover

POL-H: 17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Springe schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Freitagmittag, 25.04.2025, hat sich in der Schulstraße in Springe ein Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Motorradfahrer und einem 22-jährigen Autofahrer ereignet. Der Motorradfahrer ist bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 17-jährige Langenhagener die Schulstraße in Richtung Ortskern. In Höhe des Kreuzungsbereichs zur Straße "Hinter der Burg" bog der ihm entgegenkommende 22-Jährige mit seinem Skoda Fabia nach links ab und kollidierte dabei mit dem bevorrechtigten Motorrad. Durch den Zusammenstoß wurde der Jugendliche schwer verletzt. Sofort alarmierte Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten an der Unfallstelle. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber brachte den Langenhagener in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5500 Euro beziffert.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell