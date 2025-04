Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Verkehrssicherheitswoche vom 22.04.-28.04.2025: Abschlussmeldung

Hildesheim (ots)

ALFELD (har). Am 28.04.2025 endete die Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Alfeld. Ziel der Beamten war es unfallursächlichem Verhalten, insbesondere in Form von Ablenkung, überhöhter Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit, entgegenzuwirken.

Im Rahmen der Kontrollen konnten 2 Fahrzeugführer/-innen festgestellt werden, welche während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon nutzen.

161 Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Aus diesen Feststellungen resultierten 83 Bußgeld- und 78 Verwarngeldverfahren. Eine Überschreitung war derart hoch, dass dies ein Fahrverbot nach sich zieht.

Zudem wurden durch den LK Hildesheim zwei Blitzeranhänger aufgestellt. Hierbei wurden am Standort des einen Blitzeranhängers an der L462 (zw. Coppengrave und Hohe Warte) 70 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Am Standort des zweiten Blitzeranhängers in der Föhrster Str. in Alfeld, wurden 306 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs konnten 4 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten und 2 Ladungssicherungsverstöße festgestellt werden.

Drei Fahrten unter Alkoholeinfluss und eine Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln führten jeweils zu einer sofortigen Untersagung der Weiterfahrt und führerscheinrechtlichen Maßnahmen.

Ein Fahrzeugführer/-in hatte keine bzw. nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das mitgeführte Kraftfahrzeug.

Zudem fand am Samstag eine Tuningkontrolle im Bereich des Polizeikommissariats Alfeld statt. Diese führte zu 5 Verstößen, wovon ein Verstoß das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte. Der PKW wurde im Anschluss sichergestellt und wird nun durch einen Gutachter untersucht. Außerdem fand am Sonntag eine Kradkontrolle im Bereich Werners Höhe/Roter Berg statt. Diese führte zu 3 Verstößen, wovon ein Verstoß das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte.

Die Ergebnisse zeigen die Bedeutung und Aktualität der polizeilichen Kontrollmaßnahmen. Mit dem Ziel die Verkehrssicherheit weiter zu steigern und die Verkehrsunfallzahlen zu senken werden auch zukünftig Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

