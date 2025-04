Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 28.04.2025, gegen 19:00 Uhr, meldete ein Zeuge aus der Heimbergstraße, wie er soeben einen VW Touran in Richtung "Adamis Hütte"/ Himmelbergturm habe entlangfahren sehen. Weiterhin seien zwei Personen ausgestiegen und hätten aus dem Fahrzeug Müll im Wald entsorgt. Der Zeuge nahm eigenständig die Verfolgung auf, konnte den Pkw zwar noch kurz sehen, dieser wendete aber vor ihm und war dann in der Folge nicht mehr auffindbar. Der Zeuge kontaktierte sodann die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass der Müll in Form von Haus-, Papier- und Verpackungsmüll an zwei Stellen entlang des Waldweges unerlaubt entsorgt wurde. Mitunter konnte in dem Müll Name und Adresse zu einer Privatperson aufgefunden werden.

Diese Person meldete sich eigenständig telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass sie einen Zeugenaufruf in den sozialen Medien mit Bildern entdeckt habe. Den Müll identifizierte sie eindeutig als ihren Müll. Sie habe den Müll am gleichen Tag an eine regionale Entrümpelungsfirma übergeben und dafür Geld bezahlt. Auf Nachfrage ihrerseits bei der Entrümpelungsfirma habe man ihr versichert, dass der Müll zum Wertstoffhof gebracht wurde.

Die Stadt Alfeld wurde über die illegale Müllentsorgung zwecks Beseitigung in Kenntnis gesetzt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

