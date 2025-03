POL-WHV: Brand in Einfamilienhaus in Wilhelmshaven: Waschmaschine fängt Feuer

Zetel (ots) - Am 18.03.2025, um 15:30 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Oldenburger Straße in Zetel zu einem Brand. Der Drehknopf des Herdes wurde durch die 41-jährige Hauseigentümerin versehentlich betätigt, so dass der Herd eingeschaltet wurde. Aufgrund dessen begann ein Behältnis auf dem Herd zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Zetel konnte den ...

mehr