Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Einfamilienhaus in Zetel: Herd versehentlich eingeschaltet

Zetel (ots)

Am 18.03.2025, um 15:30 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Oldenburger Straße in Zetel zu einem Brand.

Der Drehknopf des Herdes wurde durch die 41-jährige Hauseigentümerin versehentlich betätigt, so dass der Herd eingeschaltet wurde. Aufgrund dessen begann ein Behältnis auf dem Herd zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Zetel konnte den Brand schnell löschen, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Die Hauseigentümerin wurde vorsorglich zur Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell