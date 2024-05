Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Für einen 20-jährigen Gelsenkirchener hat ein alleiniges, verbotenes Kraftfahrzeugrennen im Buer am Freitag, 10. Mai 2024, nun weitreichende Konsequenzen. Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 22.40 Uhr an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Schernerweg auf einen Audi aufmerksam. Dieser war in Fahrtrichtung Berger See mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wobei er eine rote Ampel überfuhr und seinen Motor laut aufheulen ließ. Die Beamten folgten dem Audi bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde mit der mehr als doppelt so hohen Geschwindigkeit und konnten ihn in Höhe Kurt-Schumacher-Straße/Emil-Zimmermann-Allee anhalten und kontrollieren. Den 20-jährigen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Sein Fahrzeug sowie sein Führerschein wurden vor Ort sichergestellt. Im Auto befanden sich noch zwei 20-jährige Mitfahrer aus Duisburg.

