Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungsbrand in Jever: Mehrparteienhaus betroffen

Jever (ots)

Am 18.03.2025, gegen 09:52 Uhr, wurde durch Anwohner im Warfsweg in Jever ein Brand in einem Mehrparteienhaus gemeldet. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten den Brand in einer Dachgeschosswohnung des Hauses feststellen.

Der Wohnungsmieter befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr im Haus, und die anderen Hausbewohner hatten das Gebäude bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen, die Wohnung ist jedoch derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Brandursache ist derzeit unklar.

