Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbekannte zünden Sylvesterrakete an der Schulstraße in Jever

Jever (ots)

Am 18.03.2025, gegen 07:45 Uhr, zündeten Unbekannte eine Sylvesterrakete auf dem Parkplatz an der Ecke Schulstraße/Bahnhofstraße in Jever und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Das Feuerwerk ging dabei unmittelbar neben einer Passantin nieder, die mit ihrem Kind den Parkplatz querte.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zum Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell