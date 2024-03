Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Verkehrsunfall in der Georgstraße gesucht

Lingen (ots)

Zwischen Mittwoch gegen 17.00 Uhr und Donnerstag 12.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz an der Georgstraße in Höhe der Hausnummer 24-26 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine dort abgestellte weiße Mercedes E-Klasse wurde dabei an der Beifahrerseite, hauptsächlich an der hinteren Tür, beschädigt. Der Verursacher ist laut ersten Erkenntnissen noch ausgestiegen und hat den Schaden begutachtet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell