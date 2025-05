POL-H: Barsinghausen: Krankenfahrstuhl-Fahrer erleidet medizinischen Notfall und verunglückt - Zeugen gesucht!

Hannover (ots) - Drei unbekannte Täter haben am Samstagabend, 26.04.2025, einen 84-jährigen Mann in seinem Einfamilienhaus in Kleinburgwedel überfallen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover klingelte am Samstag gegen 21:30 Uhr ein unbekannter Mann an der Haustür eines Einfamilienhauses in ...

