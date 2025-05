POL-FR: Bonndorf: Auto beschädigt

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 18.5.2025, ereignete sich in Ühlingen- Birkendorf auf dem Gemeindeverbingsweg zwischen Berau und Riedern am Wald ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Motorradfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und ...

