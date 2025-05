Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Radfahrer übersehen

Lippe (ots)

Eine 52-jährige befuhr am Freitag, 16.05.2025, um 10:40 Uhr, mit ihrem Pkw in Bad Salzuflen die Hoffmannstraße in Fahrtrichtung Schülerstraße. Bei einem Abbiegevorgang auf einen Parkplatz übersah sie dann einen von rechts kommenden 55-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt und wurde in ein Klinikum in Bielefeld verbracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Radfahrers wurde zur Unterstützung der Unfallaufnahme ein Unfallaufnahme-Team aus Paderborn zum Unfallort hinzugezogen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell