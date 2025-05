Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Pedelec-Fahrer angefahren.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (15.05.2025) gegen 17:30 Uhr fuhr eine 54-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel auf der Luisenstraße in Richtung Breite Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie einen von links kommenden Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg von der Detmolder Straße über die Luisenstraße in Fahrtrichtung Lage unterwegs war. Das Auto kollidierte mit dem 58-jährigen Radler, der durch den Aufprall schwer verletzt wurde. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

