POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Horn. Taschendiebe auf Flucht gestoppt und vorläufig festgenommen.

Eine Kundin des Aldi-Marktes in der Kampstraße in Horn rief am Mittwochvormittag (14.05.2025) gegen 10.45 Uhr die Polizei, da sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden war. Zwei unbekannte Männer entwendeten ihr beim Einkaufen die Geldbörse und flüchteten anschließend aus dem Supermarkt. Aufmerksame Zeugen konnten der Polizei eine gute Beschreibung der Diebe liefern und beobachten, wie sich die beiden in einem silbernen BMW entfernten. Diesen Wagen entdeckte ein Polizist kurz darauf und stoppte ihn in der Bergheimer Straße, um die beiden Insassen zu kontrollieren. Dabei wurde klar, dass es sich um die beiden gesuchten Taschendiebe handelte: Einen 36-Jährigen und einen 49-Jährigen aus Rumänien. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

