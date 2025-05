POL-LIP: Detmold. Ladendieb gesucht - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - Auf der Bahnhofstraße verlor ein Motorradfahrer am Mittwochmittag (14.05.2025) gegen 12.20 Uhr die Kontrolle über seine Maschine und rutschte in eine junge Fußgängerin. Der 57-Jährige aus Lage fuhr auf seiner Yamaha in Richtung Holzhausen, als er zu spät bemerkte, dass eine Jugendliche die Straße vor ihm an dem dortigen Zebrastreifen überquerte. ...

mehr