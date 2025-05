Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Polizei geht wieder auf Sendung: Radio-Talk zum Thema "Mit dem Zweirad im Straßenverkehr unterwegs".

Lippe (ots)

Bereits seit 2023 ist die "Polizei auf Sendung" - dafür kooperiert die Kreispolizeibehörde Lippe mit dem Lokalradio für einen Polizei-Talk. In der Sendung informiert die Polizei Lippe zu verschiedenen Polizeithemen und beantwortet auch Fragen der Hörerinnen und Hörer, die im Vorfeld gestellt werden können. In jeder Folge von "Polizei auf Sendung" steht ein neues Thema im Mittelpunkt, das ausführlich mit Fachleuten von der Polizei besprochen wird. Der Polizei-Talk läuft unter dem Motto #gemeinsamsicherlippe.

Nach längerer Pause geht es nun mit Folge 5 in die nächste Runde. Das Thema der neuen Sendung, die am 01.06.2025 ab 9 Uhr bei Radio Lippe zu hören sein wird, lautet: "Mit dem Zweirad im Straßenverkehr unterwegs: Auf Rad, E-Scooter oder Motorrad sicher durch Lippe!"

Menschen auf dem Zweirad gelten im Straßenverkehr als besonders gefährdet. Durch fehlende Knautschzonen ist die Gefahr für schwere bis lebensgefährliche Verletzungen bei Verkehrsunfällen groß - egal ob auf dem Rad, E-Scooter oder Motorrad. Das bestätigt leider die Unfalllage in Lippe: Im Jahr 2024 gab es deutlich mehr Verletzte durch Unfälle auf Motorrädern - darunter auch eine Person, die ums Leben kam - und weiterhin viele Verunglückte bei Verkehrsunfällen mit Fahrrad, E-Bike und Pedelec. Bei E-Scootern fielen vor allem die Jugendlichen ins Gewicht, sie verletzten sich deutlich häufiger bei Unfällen.

Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, bildet 2025 die sichere Teilnahme von Zweirad-Fahrenden am Straßenverkehr einen Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Lippe. Was getan wird: Neben repressiven Maßnahmen wie Geschwindigkeitskontrollen bei Motorrädern, verstärkten Alkohol- und Drogenkontrollen bei E-Scootern, Lichtkontrollen von Rädern und der Kontrolle der richtigen Straßennutzung, gehören auch präventive Maßnahmen in Form von verschiedenen Seminarangeboten für jüngere wie auch ältere Menschen in Lippe dazu.

Zum Polizei-Talk hat Moderator Frank Schröder Polizeihauptkommissarin Tanja Menze von der Verkehrsunfallprävention und Polizeioberkommissar Fabian Mischer vom Verkehrsdienst zu Gast im Studio und spricht mit ihnen über ihre tägliche Arbeit für mehr Sicherheit auf lippischen Straßen und ihre persönlichen Erfahrungen sowie hilfreiche Hinweise für eine sichere Fahrt.

Wer Fragen zum Thema Zweirad im Straßenverkehr hat, kann sie der Polizei gerne bis zum 16.05.2025 per E-Mail an pressestelle.lippe@polizei.nrw.de stellen oder über die Kommentarfunktion auf Facebook und Instagram.

