POL Schwaben Nord: Warnung vor Schockanrufen

Augsburg (ots) - Buchdorf - Am gestrigen Dienstag (01.10.2024) stellten Anwohner den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Buttergasse fest. Gegen 16:20 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt ...

