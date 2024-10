POL Schwaben Nord: Brand im Mehrfamilienhaus (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Dienstag (01.10.2024) hob ein 74-jähriger Mann Geld am Automaten der Sparkasse in der Augsburger Straße ab. Als er sein Geld gegen 12.00 Uhr zählte, fiel ihm ein 100-Euro-Schein zu Boden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den Geldschein unbemerkt. Der Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: ...

