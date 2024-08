Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beschädigung einer Anzeigetafel

Vettelschoß (ots)

Im Zeitraum zwischen Do., 15.08.- Fr., 16.08.2024 wurde an einem Wanderweg an der Straße Im Grünen Winkel in Vettelschoß eine dortige Anzeigetafel beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Hinweise werden an die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-943-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell