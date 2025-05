Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Billinghausen. Betonklotz rollt auf Straße und prallt gegen Auto.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (15.05.2025) fuhr eine 39-Jährige gegen 18:20 Uhr in einem VW Passat auf dem Hellweg in Fahrtrichtung Pivitsheide, als ein Betonklotz von einem Abhang auf die Straße rollte. Der Wagen der Detmolderin kollidierte mit dem Klotz, die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die rechte Front das Autos wurde erheblich deformiert, die Airbags lösten aus.

Oberhalb des Abhangs verläuft ein Weg, neben dem Zeugen nach der Kollision Bauschutt fanden. Offenbar ist oder wurde der Klotz von der Ablagestelle heruntergerollt. Die Feuerwehr entfernte den Schutt nach der Unfallaufnahme. Das Auto wurde abgeschleppt.

Warum der Betonklotz auf die Fahrbahn rollte, woher der Bauschutt stammt und wann er abgeladen wurde, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen illegaler Ablagerung von Bauschutt und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Sachdienliche Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090.

