Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. In Schlangenlinien im Gegenverkehr unterwegs.

Lippe (ots)

Ein Zeuge benachrichtigte am späten Donnerstagnachmittag (15.05.2025) gegen 17:30 Uhr die Polizei, weil auf der Dalbker Straße und Wellbachstraße ein grauer Opel Corsa in Schlangenlinien unterwegs war. Nach Zeugenaussagen fuhr der Wagen mehrfach auf die Gegenfahrbahn, so dass ein Fahrzeug ausweichen musste. Die Polizei konnte das Fahrzeug, das immer noch in Schlangenlinien fuhr, schließlich auf der Tunnelstraße ausmachen. Der Fahrer reagierte erst nicht auf die Anhaltesignale der Polizeibeamten. Schließlich konnte der Fahrer angehalten werden. Der 74-Jährige war augenscheinlich nicht in der körperlichen und geistigen Verfassung, ein Fahrzeug zu führen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat bittet Personen, die möglicherweise im Straßenverkehr durch den Opel gefährdet wurden, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

