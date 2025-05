Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Wohn- und Geschäftshaus durch Feuer zerstört - Brand an Mülltonnen entstanden.

Lippe (ots)

Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Haustenbecker Straße in Horn fiel den Flammen am Donnerstag (15.05.2025) zum Opfer. Der Brand wurde gegen 11.30 Uhr entdeckt und rief die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Abend hinein. Verletzt wurde niemand. Der Brand zerstörte das komplette Wohn- und Geschäftshaus samt Anbau, der Sachschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort besichtigt. Demnach ist das Feuer an den Mülltonnen im Außenbereich entstanden und hat sich anschließend auf das Haus ausgebreitet. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es bislang nicht.

