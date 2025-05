POL-FR: Häusern: Verkehrsunfall- Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - Bei einem Dachstuhlbrand in der Gewerbestraße in Gundelfingen ist am Donnerstagnachmittag, 15.05.2025, ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro entstanden. Ein Bewohner, der Rauchgase einatmete, musste medizinisch behandelt werden. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war um 16 Uhr entdeckt worden. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen zur ...

