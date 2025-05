POL-FR: Freiburg-Stühlinger: 29-Jähriger beim Stühlinger Kirchplatz überfallen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitag, 16.5.2025, ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Häusern an der Einmündung von Schwarzabruck kommend zur B500. Eine 23-jährige VW-Fahrerin missachtete nach bisherigen Ermittlungen die Vorfahrt eines 88-jährigen Mitsubishi-Fahrers, der von Höchenschwand in Richtung Häusern fuhr. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. ...

mehr