POL Schwaben Nord: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (29.11.2024) randalierten zwei 13- und 18-Jährige in einem Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Gegen 19.15 Uhr befanden sich die beiden Personen nach Ladenschluss in dem Geschäft und beschädigten dort mehrere Einrichtungsgegenstände. Zudem entleerten sie mehrere Feuerlöscher und verschmutzen dabei weitere ...

