Wegberg (ots) - Eine 77-Jährige verletzte sich am Dienstag (25. Februar) nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr gegen 13.15 Uhr auf der Freiheider Straße in Fahrtrichtung Am Bahnhof. Die Radfahrerin war zur selben Zeit auf der Straße In der Dell in Fahrtrichtung Freiheider Straße unterwegs. Im ...

