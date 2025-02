Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Wegberg (ots)

Eine 77-Jährige verletzte sich am Dienstag (25. Februar) nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr gegen 13.15 Uhr auf der Freiheider Straße in Fahrtrichtung Am Bahnhof. Die Radfahrerin war zur selben Zeit auf der Straße In der Dell in Fahrtrichtung Freiheider Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich missachtete der Sprinterfahrer nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt der Wegbergerin. Die Seniorin bremste daraufhin und lenkte gegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Rad, kam zu Fall und zog sich dadurch die schweren Verletzungen zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell