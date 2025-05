Menden (ots) - Am Montagnachmittag wurde eine 80-jährige Mendenerin beim Einkaufen in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, habe sie das Geschäft gegen 15.30 Uhr betreten und wollte gegen 15.45 Uhr an der Kasse bezahlen. Dort stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Sie hatte keinerlei verdächtige Beobachtung gemacht. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der ebenfalls ...

