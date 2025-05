Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs

Iserlohn (ots)

Zwischen vergangenem Donnerstag und gestern Mittag wurde ein E-Bike der Marke Cube aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Pütterstraße entwendet. Die Polizei ermittelt zu den Tatumständen und bittet um Hinweise an die Polizei unter 0237191990.

Am gestrigen Abend wurde an einem Einkaufsgelände an der Mendener Straße ein E-Scooter gestohlen. Er wurde kurzzeitig zwischen 18.20-18.30 Uhr vor einem Geschäft abgestellt und nicht gesichert, nun ist er weg. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. (lubo)

