POL-WES: Kamp-Lintfort - Täter stehlen Werkzeuge von Firmengelände

Dinslaken (ots) - Am Mittwoch um 18.20 Uhr kam es zu einem mutmaßlichen Betäubungsmittel-Handel an der Wilhelm-Lantermann-Straße. Ein Zeuge beobachtete an einem dortigen Spielplatz zwei Männer, die augenscheinlich mit Betäubungsmitteln hantierten und informierte die Polizei. Beamte kontrollierten die Tatverdächtigen - zwei 18- und 24-jährige Dinslakener - und ...

mehr