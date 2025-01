Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/ Wallenhorst: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstag kam es in Bramsche und Wallenhorst zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern. Zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Wohnbereich eines Einfamilienhauses in der Straße "Portkamp", in Wallenhorst. Die Einbrecher entwendeten unteranderem Schmuck. Und flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Zeit von 17:05 Uhr bis 18:20 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein anderes Einfamilienhaus in der "Schumannstraße", in Bramsche ein. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten unteranderem Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten auch sie in unbekannte Richtung. Die Polizei Bramsche bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter 05461/94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell