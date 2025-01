POL-OS: Ankum: Unbekannter klaut Roller - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 7:40 Uhr an der Fußgängerampel, an der Hindenburgstraße, in Höhe der Parkstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Autofahrer. Die 11- jährige Fußgängerin beabsichtigte die Straße an einer Ampel zu überqueren, die grün zeigte. Als die 11-Jährige von der Mittelinsel die zweite ...

mehr