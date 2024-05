Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher verletzt Kind schwer/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung in Ückendorf. Grund ist eine körperlicher Auseinandersetzung am Dienstagabend, 7. Mai 2024. Gegen 18.30 Uhr hat dort ein ungefähr 14 Jahre alter Jugendlicher einen zwölf Jahre alten Gelsenkirchener so schwer durch Schläge und Tritte verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Das Kind kam nach dem Kampfsport-Training in einem Fitnessstudio an der Ückendorfer Straße nach Hause und berichtete seinem Bruder von der Tat. Der erstattete zusammen mit der Mutter am 8. Mai 2024 eine Anzeige bei der Polizei. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich ebenfalls um einen Fitnessstudio-Gänger handeln, der aber nicht näher bekannt ist. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell