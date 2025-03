POL-WES: Wesel - Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Wesel (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 8.35 Uhr, brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Waldstraße ein. Um in das Gebäude zu kommen, kletterten die Täter über eine Leiter auf die Garagen und von dort auf einen Balkon. Sie hebelten die Balkontür auf und stahlen Geldkassetten mit Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr