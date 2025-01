POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Schule/Polizei sucht Zeugen

Mörlenbach (ots) - Am Donnerstag (30.01.), ereigneten sich in Mörlenbach zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 15.00 und 20.30 Uhr gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus in der Panoramastraße. Im Haus wurden anschließend mehrere Räume durchsucht. Den ungebetenen Besuchern fiel hierbei unter anderem Geld und Schmuck in die Hände. Zudem geriet in der gleichen Straße ein benachbartes ...

