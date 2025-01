Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Donnerstag (30.01.), ereigneten sich in Mörlenbach zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 15.00 und 20.30 Uhr gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus in der Panoramastraße. Im Haus wurden anschließend mehrere Räume durchsucht. Den ungebetenen Besuchern fiel hierbei unter anderem Geld und Schmuck in die Hände.

Zudem geriet in der gleichen Straße ein benachbartes Einfamilienhaus in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten ein. Sie wurden vermutlich gestört und flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort. Tatzeit war hier zwischen 16.50 und 21.30 Uhr.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell