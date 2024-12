BPOL NRW: Mann mit blutverschmierten Händen greift Bundespolizisten an

Aachen (ots) - Die Bundespolizei in Aachen konnte am gestrigen Sonntag einen 24-jährigen Albaner verhaften. Gegen 17:00 Uhr reiste dieser aus Belgien kommend mit einem grenzüberschreitenden Fernreisezug aus Belgien ein. Bei der Kontrolle konnte in seinem gültigen albanischen Reisepass eine Stempelung der ...

