Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: International gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Essen (ots)

Am Samstagmorgen (7. Dezember) überprüften Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen Mann. Österreichische Behörden ließen bereits per europäischen Haftbefehl nach diesem fahnden.

Gegen 10:45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 38-Jährigen. Recherchen ergaben, dass der syrische Staatsbürger seit wenigen Tagen durch die österreichischen Behörden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben war. Diese ließen ihn aufgrund von mehreren Körperverletzungsdelikten, zum Zwecke der Auslieferung nach Österreich, suchen. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Ein Fingerabdruckscan bestätigte seine Identität zweifelsfrei.

In den Gewahrsamsräumen forderte der Mann ohne festen Wohnsitz mehrfach eine Zigarette rauchen zu dürfen. Er führte jedoch keinen Tabak mit sich. Als ihm dies untersagt wurde, schlug er seinen Kopf zweimal gegen eine Wand. Daraufhin ergriffen die Polizisten seine Arme und fixierten diesen. Hierbei versuchte er jedoch sich aus den Griffen zu lösen und zog seine Arme und Beine immer wieder an, um eine Fesselung zu verhindern. Nach der Widerstandshandlung stellten die Uniformierten eine blutende Platzwunde an der Nase des Aggressors fest. Wenig später versuchte der Syrer abermals sich selbst zu verletzen und auch bei der erneuten Fixierung durch die Einsatzkräfte wehrte er sich. Zwischendurch schrie er immer wieder lautstark.

Ein Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit es 38-Jährigen fest. Die Bundespolizisten ermittelten des Weiteren, dass der Gesuchte sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Anschließend brachten die Beamten ihn in das Gewahrsam der Polizei Essen, um ihn dann einem Richter des zuständigen Amtsgerichts vorzuführen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell