POL-BN: Terminhinweis: Polizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bonn-Ippendorf

Bonn (ots) - Am Dienstagabend (22.04.2025) wurde der Bonner Polizei ein versuchter Wohnungseinbruch in Bonn-Castell gemeldet. Gegen 18:00 Uhr stellte die Bewohnerin einer Mehrfamilienhauswohnung in der Drusustraße eine Manipulation am Schloss ihrer Wohnungstüre fest, die zwischen dem 17.04.2025 und dem Entdeckungszeitpunkt verursacht wurde. Offenbar war es den ...

mehr